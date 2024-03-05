Ймовірно, генерали Бундесверу зацікавлені в ескалації цієї війни, хоч канцлер Шольц досі був вкрай обережним.

Витік 38-хвилинної розмови німецьких генералів щодо відправки крилатих ракет Taurus в Україну говорить про те, що воля НАТО не призводити до екскалації війни слабшає.

Як пише оглядач Guardian Саймон Дженкінс, переговори генералів відбулися по незашифрованій лінії із секретністю підліткового групового чату. Журналіст зазначає, щл цей випадок підсилив наратив диктатора Володимира Путіна про те, що Росія нібито воює проти НАТО.

"Оскільки конфлікт в Україні зайшов у передбачуваний глухий кут, стратегія НАТО втратила будь-яку послідовність. Це момент, коли такі війни виходять з-під контролю", - пише Дженкінс.

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Журналіст зазначив, що західні лідери спонукають президента Володимира Злеенського воювати до повної перемоги. Лише французький президент Еммануель Макрон принаймні запропонував відправити війська .

Ймовірно, генерали Німеччини бажають ескалації війни, але канцлер Олаф Шольц тривалий час був обережним. Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що Захід має забезпечити, щоб війна Росії "продовжувала залишатися стратегічною невдачею".

"Москва у війні завжди може довго грати... Україна стала дедалі більше нагадувати найманця НАТО для західних генералів, які хочуть збільшити свої бюджети та знову пережити ігри холодної війни своєї молодості. Ціну сплачують їхні платники податків і українська молодь", - пише колумніст.

На його думку, Західна Європа не має жодного інтересу в ескалації війни шляхом постачання ракет великої дальності. Низка країн не має стратегічного інтересу в бажанні Києва витіснити Росію з переважно російськомовних районів Криму чи Донбасу, але зацікавлені ​​в наполегливих пошуках якнайшвидшого врегулювання та початку відбудови України.

Злив розмови німецьких генералів

Нагадаємо, минулого тижня російські пропагандисти опублікували запис розмови представників військово-повітряних сил ФРН, у якій обговорювали можливість передачі Україні ракет Taurus, а також використання цих ракет для удару по Кримському мосту.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав публікацію цієї розмови російською гібридною атакою, проведеною для того, щоб "підірвати рішучість" союзників. Він доручив розслідувати інцидент.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що німців "не денацифікували до кінця".

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