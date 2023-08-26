Про жахливе життя білоруських прикордонників повідомляють центральні ЗМІ республіки.

Білорусь, яка активно допомагає російській агресії, знову звинуватила Україну в "провокації" на кордоні. У білоруському прикордонному відомстві вважають, що українці хочуть викликати у них якусь "відповідну реакцію", пише Белта.

"25 серпня мозирські прикордонники на кордоні з Україною виявили на одному з прикордонних стовпів елементи військової форми одягу. По залишених слідах видно, що невідомий перетнув кордон з боку України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю страшну провокацію вже почали розслідувати за всією суворістю білоруських законів.

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"Прикордонники вважають, що такі дії української сторони не що інше, як марні і безглузді спроби викликати відповідну реакцію білоруських прикордонників", – пише Белта.

Прикордонні "інциденти" з Білоруссю

Білоруська влада не вперше скаржиться на "провокації" з боку України. Раніше УНІАН писав, як українські прикордонники скидали з дронів картоплю на білоруських "колег".

Певний резонанс у Білорусі отримав випадок, коли українські військові повісили на кордоні манекен, одягнений у російську військову форму. Стверджувалося, що це опудало, яке назвали "Валєрою", дуже налякало білоруських вартових кордону.

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