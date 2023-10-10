В ХАМАСі кажуть, що самі здивовані такому "успіху" свого нападу, адже очікували значно активнішого спротиву Ізраїлю від самого початку.

Лише обмежене коло найвищих керівників ХАМАСу знали про плани щодо широкомасштабного вторгнення в Ізраїль, яке відбулося минулими вихідними. Про це агентству Associated Press заявив член керівництва ХАМАС у вигнанні Алі Баракех, що проживає в Лівані.

"Лише кілька командувачів ХАМАС знали про нульову годину", — сказав Баракех, додавши, що атаку близько року планували півдюжини вищих командувачів ХАМАС у Газі, і що навіть найближчі союзники угруповання не були заздалегідь поінформовані про час нападу.

Він також спростував повідомлення про те, що іранські спецслужби допомагали планувати атаку. Він визнав, що іранські та ліванські бойовики Хезболли допомагали ХАМАС у минулому, але сказав, що після війни в Газі 2014 року ХАМАС виробляє власні ракети та самостійно навчає своїх бойовиків.

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Баракех заперечує і те, що напад мав на меті зірвати зусилля США із нормалізації стосунків між Ізраїлем та Саудівською Аравією. За його словам, атака була відповіддю на низку дій ультраправого уряду Ізраїлю за останній рік.

При цьому Баракех стверджує, що навіть в самому ХАМАСі були шоковані підсумковим масштабом свого вторгнення, адже вони очікували, що Ізраїль зможе швидко локалізувати атаку, не допустивши великого прориву.

"Ми були здивовані цим великим обвалом. Ми планували отримати якісь здобутки і взяти полонених для обміну. Ця армія була паперовим тигром", - сказав Баракех.

Як зазначає Associated Press, його слова про невелику операцію спростовує той факт, що в нападі взяли участь близько 1000 бойовиків, які атакували одразу з суші, з моря і навіть з мотопарапланів.

Бараке запевнив, що ХАМАС готовий вести тривалу війну з Ізраїлем, заявивши, що у нього є 40 тисяч бойовиків лише в Газі, а також арсенал ракет, якого вистачить надовго. Також він висловив упевненість, що Іран і ліванська Хезболла "приєднаються до битви, якщо Газа буде підкорена".

Конфлікт Ізраїля та ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, армія Ізраїлю відновила контроль над кордоном з сектором Газа після того, як терористи ХАМАС підірвали ділянки прикордонного паркану під час атаки в суботу вранці. Інженерно-бойові війська працюють над мінуванням територій біля дірок у паркані. При цьому, за оцінками ЦАХАЛу, на території Ізраїлю все ще ховається невелика кількість терористів.

На тлі інтенсивних ударів по об'єктах ХАМАСу в Газі прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевнив, що це лише початок. За його словами, жодних переговорів більше не буде, Ізраїль має твердий намір знищити ХАМАС.

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