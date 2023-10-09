ХАМАС хотів війни, він її отримає, сказав ізраїльський прем'єр.

Ізраїль тільки почав наносити удари по руху ХАМАС. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху під час звернення до нації.

"Ми боремося за наш дім, за наше існування і ми переможемо. Ці тварини вбивали дітей, жінок і людей похилого віку. Кошмар, якого світ не бачив з часів ІДІЛ. Цілі сім'ї з дітьми страчені. Стільки жаху, що я навіть не можу описати все словами. Ми завжди знали, що з себе представляє ХАМАС, тепер це знає весь світ. ХАМАС - це ІДІЛ, і ми знищимо їх рівно так само, як був знищений ІДІЛ. ХАМАС хотів війни, він її отримає", - сказав він.

Також Нетаньяху повідомив, що деякі бойовики все ще перебувають на території Ізраїлю. Він пообіцяв зробити все для тих, хто перебуває в полоні, додавши: "Я обіцяю вам, громадяни, що наприкінці війни наші вороги зрозуміють, що напад на Ізраїль був жахливою помилкою".

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Як відомо, сьогодні триває обстріл Ізраїлю, у відповідь армія країни завдає ударів по сектору Гази. Крім того, країна ввела повну блокаду, відключивши їм світло, воду і поставки палива.

Влада Ізраїлю рекомендувала жителям країни запастися водою і продуктами на 72-годинне перебування в бомбосховищах.

Тим часом ХАМАС заявив, що буде страчувати мирних людей, які потрапили в полон, у відповідь на удари і проведення наземної операції.

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