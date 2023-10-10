ЦАХАЛ за ніч завдав ударів по більш ніж 200 об'єктах в секторі Газа.

Армія Ізраїлю відновила контроль над кордоном з сектором Газа після того, як терористи ХАМАС підірвали ділянки прикордонного паркану під час атаки в суботу вранці, повідомляє The Times of Israel.

"За останню добу жоден терорист не проник через паркан", - сказав головний представник армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі в телефонній розмові з журналістами.

За словами Хагарі, інженерно-бойові війська працюють над мінуванням територій біля дірок у паркані. При цьому, за оцінками ЦАХАЛу, на території Ізраїлю все ще ховається невелика кількість терористів.

Також в армії Ізраїлю повідомили, що ізраїльські сили за ніч завдали удару по більш ніж 200 об'єктах в секторі Газа.

У ЦАХАЛі заявляють, що серед інших військових об'єктів знаходяться склад зброї в мечеті, квартира, яка використовується протитанковими ракетними силами Хамасу, і висотна вежа, яка використовується терористичним угрупуванням.

Військові публікують кадри, на яких видно кілька ударів.

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За останніми даними, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль число загиблих ізраїльтян досягло 900, в медичні установи країни вже звернулося 2 500 громадян.

Самі терористи заявляли, що тримають у заручниках близько 130 ізраїльтян, в тому числі і армійських чиновників. Вчора ввечері вони сказали, що будуть страчати їх, якщо Ізраїль буде бити по сектору Гази або вирішить провести наземну військову операцію.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак і президент Сполучених Штатів Джо Байден виступили з спільною заявою щодо ситуації в Ізраїлі. Вони пообіцяли в найближчі дні "забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе" і створити умови для встановлення миру на Близькому Сході.

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