З лютого 2022 по серпень 2023 року він закупив у американських фірм і відправив до Росії електроніки на суму понад 225 тисяч доларів.

На Кіпрі заарештували росіянина за звинуваченням у закупівлях американської воєнної електроніки для поставок в Росію. Як повідомляє Мін'юст США, 33-річного росіянина Артура Петрова заарештували 26 серпня на Кіпрі за запитом США за звинуваченням у спробі незаконного експорту американської мікроелектроніки в Росію для використання у військових цілях.

Як повідомляє американське відомство, Петров разом з двома спільниками, теж громадянами Росії, з лютого 2022 по серпень 2023 року закупив у американських фірм великий обсяг електроніки для своєї компанії "Електроком ВПК". Ця компанія, як пише відомство, постачає продукцію російським виробникам озброєння, яке застосовується у війні з Україною.

"Для того щоб приховати поставки, обвинувачений використовував підставні компанії, зареєстровані в третіх країнах. Технології, які Петров та його співучасники придбали під час змови, мають важливе військове застосування та включають різні типи електронних компонентів, які були знайдені в російській військовій техніці на полі бою в Україні, такій як російські керовані ракети, дрони, а також пристрої радіоелектронної боротьби і зв'язку", - йдеться у повідомленні.

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При цьому наголошується, що американським постачальникам Петров повідомляв, що електроніка буде застосовуватися в системах пожежної безпеки на Кіпрі або в інших країнах.

"В ході змови Петров і його спільники закупили у американських дистриб'юторів і відправили в Росію компоненти керованої електроніки військового призначення на суму понад 225 тисяч доларів", - зазначає Мін'юст США.

Петрову пред'явлено 11 звинувачень, включаючи порушення законів США про експортний контроль, контрабанду, змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку і відмивання грошей, а також інші звинувачення в змові. По кожному пункту максимальний термін тюремного ув'язнення становить від п'яти до 20 років.

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Група дослідників з'ясувала, що при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія б'є по містах України, використовуються запчастини з США, Японії, Канади, Швейцарії, а також Німеччини.

Днями в Німеччині повідомили про те, що розслідують, як німецбка електроніка опинилася в російських безпілотниках "Орлан". Фігурантом справи виявився підприємець з громадянствами Німеччини та Росії, який продавав росіянам компоненти електроніки для безпілотників. При цьому продаж відбувався в період з 2020 року до березня 2023 року.

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