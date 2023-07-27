Компанія Ommic випускає компоненти для мікросхем в передмісті Парижа.

У Франції силовики затримали французьких і китайських керівників компанії Ommic за передачу Китаю і Росії секретних технологій, що використовуються у військовій галузі.

Також були заарештовані акції Ommic, яка опинилася під контролем китайського бізнесмена. Про це повідомляє газета Le Parisien з посиланням на результати розслідування французької влади і рішення судів. Ommic - одна з небагатьох європейських компаній, що випускають напівпровідники. Вона навчилася робити надпотужні високопродуктивні чіпи, які застосовуються в обладнанні для 5g, супутниках, а також в радарах на танках і винищувачах, системах наведення ракет. Такі технології ретельно охороняються, а їх експорт контролюється.

За оцінками слідчих, Росія придбала напівпровідники подвійного призначення на загальну суму 11,8 млн євро. Складна схема передбачала їх поставку через Китай. Крім того, були прокладені маршрути через Литву, Індію та Туреччину. Чіпи і технологічна інформація потрапляли до Російської державної компанії, що виробляє озброєння, стверджують слідчі.

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Обхід санкцій на продаж технологій в РФ - деталі

На територію Російської Федерації просочуються заборонені західними санкціями технології. Треті країни поставили Москві "заборонки" вже на мільйони доларів.

Видання The New York Times пише, що високопоставлені податкові і торгові чиновники відзначили сплеск продажів чіпів та інших електронних компонентів в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни. США і їх союзники ведуть боротьбу за те, щоб чіпи, необхідні для систем озброєння, безпілотників і танків, не потрапили в руки Росії.

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