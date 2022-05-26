Президент Німеччини також звернув увагу на те, що "агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав свого російського колегу Володимира Путіна негайно вивести свої війська з України.

Про це він заявив, виступаючи в Штутгарті, повідомляє повідомляє"Німецька хвиля".

"Проявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії", - сказав Штайнмаєр.

"Пане Путін, припиніть страждання і руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським!",- звернувся він до президента РФ.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що "агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні". Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли. "Багатьом регіонам світу в найближчі місяці загрожують голод і смерть, особливо в Східній і Південній Африці", - попередив він.

Президент Німеччини також підкреслив, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де грунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним".

Як повідомляв УНІАН, 12 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хотів би приїхати в Україну, але в короткостроковій перспективі такий візит поки не планується.

Раніше у відносинах Києва і Берліна виникла напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилася його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.

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