Зароблені кошти від продажу цього номеру збираються передати ЗСУ.

Відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив свій свіжий номер Україні, опублікувавши в ньому роботи українських карикатуристів.

Зароблені кошти від продажу цього номеру збираються передати Збройним силам України, повідомляє Le Figaro.

У номері, який вийшов 25 травня, представлені роботи Асоціації карикатуристів Одеси "Російський військовий корабель, йди нах*й".

"Відповідайте на ракети сміхом: сатиричний тижневик Charlie Hebdo вшановує українських карикатуристів, які продовжують робити свою роботу, незважаючи на російське вторгнення, публікуючи з солідарності близько двадцяти своїх карикатур", – йдеться в повідомленні.

Серед робіт є російський ведмідь, який занурює лапу у вулик перед тим, як його зїдають бджоли, солдати, які кладуть снаряд на гірку в дитячому садку, чи знаряддя тортур із зображенням Путіна.

У журналі зазначають, що попри жах війни, гумор постійно присутній в житті українців: у формі жартів, трагікомічних ситуацій, чи у вислові відправити росіян до пекла.

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