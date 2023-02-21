Аналогічне рішення тепер має ухвалити італійський парламент.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила президенту України Володимиру Зеленському, що профільний комітет парламенту Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільному з Мелоні брифінгу у Києві. Тепер відповідне рішення має ухвалити італійський парламент.

"Для нас важливе визнання Голодомору геноцидом українського народу, оскільки цьогоріч будуть вже 90-ті роковини цієї трагедії. Пані прем’єр-міністр повідомила мені, що комітет у закордонних справах парламенту Італії вчора вже проголосував за це важливе рішення", – зазначив він.

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Глава держави додав, що Україна очікує на те, що найближчим часом відповідна резолюція буде підтримана парламентом Італії.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

Керівництво України закликало парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Такі рішення вже ухвалили парламенти Ірландії, Румунії, Болгарії, Чехії, Німеччини та інших країн. У грудні 2022 року Європейський парламент більшістю голосів визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. "За" документ проголосували 507 депутатів, "проти" - 12, утримались - 17.

За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців.

За даними науковців, йдеться про 3,5 млн жертв у період 1921-1923 років, 10,5 млн українців – у 1932-1933 роках та 1,5 млн – у 1946-1947 роках.

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