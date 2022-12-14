Президент Володимир Зеленський наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії є неминучим.

Сенат Чехії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії є неминучим.

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Як повідомлялося, у квітні 2022 року Палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата чеського парламенту) одностайно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 роках актом геноциду українського народу.

За різними оцінками, внаслідок Голодомору 1932-1933 років загинули від 3,9 млн до 10 млн українців.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 23 держави. 25 листопада 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина визнає сталінський Голодомор геноцидом українського народу.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом. Також це зробив Румунський парламент.

У жовтні 2022 року російські окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору в Маріуполі, назвавши його символом "дезінформації на державному рівні".

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