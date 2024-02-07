Це останній етап відходу компанії з країни, причому великі російські компанії продовжують користуватися її рішеннями.

Німецька SAP – найбільший у світі постачальник додатків для бізнесу – попередила, що з 20 березня закриє доступ до своїх хмарних послуг клієнтам із Росії. Це останній етап відходу компанії з країни, причому великі російські компанії продовжують користуватися її рішеннями, пише РБК з посиланням на копію листа клієнтам від російської "дочки" SAP, САП СНД.

Зазначається, що відповідне повідомлення вона отримала від материнської компанії у зв'язку з необхідністю виконання обов'язкових нею обмежень. У листі компанія просить користувачів вивантажити дані з хмари SAP до вказаної дати, щоб уникнути втрати.

Також компанія висловила готовність "без зволікання провести переговори про дострокове припинення договору на хмарні послуги".

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Послугами SAP в Росії користувались близько 1,5 тис. клієнтів, включаючи такі великі компанії, як "Російські залізниці", "Аерофлот", Ощадбанк, ВТБ , "Альфа-банк", X5 Group, "М.Відео-Ельдорадо", "Черкізово", майже всі нафтогазові, хімічні, металургійні компанії.

Вихід іноземного бізнесу з РФ

До березня 2022 рішення SAP в Росії використовували державні та фінансові організації, компанії з сектора торгівлі, логістики, промисловості. Після початку повномасштабного вторгнення SAP перестала укладати нові контракти на продаж послуг та продуктів у Росії.

У вересні минулого року SAP повідомила російських клієнтів, що залишалися, що до 31 грудня 2023 року відключить їх від підтримки софту, в силі залишалося тільки використання хмарних сервісів.

Раніше УНІАН писав, що турецькі банки перестали приймати перекази з Росії. З початку січня грошові перекази майже зупинилися, що перешкоджає експорту з Туреччини.

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