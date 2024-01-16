З початку січня грошові перекази майже зупинилися, що перешкоджає експорту з Туреччини.

Експортери Туреччини зіткнулися з проблемою відмов банків проводити грошові перекази з Росії для оплати за товари. Про це повідомляє турецьке видання Ekonomim.

Зазначається, що з 1 січня грошові перекази майже зупинилися. Це може призвести до серйозних перебоїв в експорті, тому для продовження торгівлі очікується термінове вирішення проблеми.

Журналісти заявляють, що експортери не можуть отримувати платежі в турецьких лірах і рублях з Росії. Перекази з деяких банків повертаються назад, а деякі банки почали відмовляти в транзакціях, які вони раніше приймали, посилаючись на "заборонені продукти". Російським компаніям також стало важко вести бізнес у Туреччині.

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"Стало відомо, що експортери в автомобільному секторі не отримували своїх переказів з початку року, і стверджується, що експорт зупинився через невиплату інкасо. Крім того, стало відомо, що турецькі виробники, які працюють на російську компанію, що здійснює найбільші закупівлі у Туреччині у взуттєвому секторі, не змогли отримати жодних платежів від своїх російських клієнтів цього місяця", – пише видання.

Автори статті вказують, що проблеми з грошовими переказами можуть бути викликані розширенням санкцій ЄС, коли покупець потрапляє до списку, навіть якщо компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції. До того ж турецькі банки не хочуть, щоб на їхніх балансах з'являлася інформація про те, що вони виступають посередниками в рублевих транзакціях або грошових переказах з Росії.

Міністерство торгівлі Туреччини розпочало вивчення цього питання і почало збирати вимоги компаній, які не змогли отримати перекази.

Туреччина могла піти на такий крок, що вийти із сірого списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), додає видання.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що державні банки Китаю посилюють обмеження щодо фінансування російських клієнтів. Таке рішення пов’язане з тим, що США затвердили вторинні санкції проти іноземних фінансових компаній, що допомагають Москві у війні проти України.

В кінці грудня 2023 року Білий дім опублікував указ президента США Джо Байдена, що передбачає можливість застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, повідомили в адміністрації президента США.

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