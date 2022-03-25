На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України німецький виробник програмного забезпечення SAP активно закриває хмарні операції в Росії.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
У компанії додали, що отримали запити про можливість закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів.
У SAP відзначили, що клієнти, які купили та розгорнули продукти SAP локально і використовують ці продукти у своїх власних внутрішніх IT-відділах можуть продовжувати використовувати ці продукти незалежно від SAP.
Раніше компанія SAP зупинила продажі в Росії.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.