У компанії додали, що отримали запити про можливість закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України німецький виробник програмного забезпечення SAP активно закриває хмарні операції в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У компанії додали, що отримали запити про можливість закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів.

У SAP відзначили, що клієнти, які купили та розгорнули продукти SAP локально і використовують ці продукти у своїх власних внутрішніх IT-відділах можуть продовжувати використовувати ці продукти незалежно від SAP.

Раніше компанія SAP зупинила продажі в Росії.

Війна проти України: