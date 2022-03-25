Рішення компанії пов'язане з військовим вторгненням Росії на територію України / фото REUTERS

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України німецький виробник програмного забезпечення SAP активно закриває хмарні операції в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У компанії додали, що отримали запити про можливість закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів.

У SAP відзначили, що клієнти, які купили та розгорнули продукти SAP локально і використовують ці продукти у своїх власних внутрішніх IT-відділах можуть продовжувати використовувати ці продукти незалежно від SAP.

Раніше компанія SAP зупинила продажі в Росії.

Війна проти України: