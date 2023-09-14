Президент РФ почав цю війну, щоб відновити славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх цілях.

У США занепокоєні поглибленням військової співпраці між Росією та Північної Кореї на тлі зустрічі лідерів цих країн, яка відбувалась напередодні.

"Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння", – зазначив на брифінгу речник Держдепу США Метью Міллер, якого цитує "Європейська правда".

За його словами, у Вашингтона є підстави вважати, що президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обговорювали військові поставки. Водночас сам факт того, що Росія змушена просити про допомогу у Північної Кореї демонструє, як розв’язана проти України війна розвивається для Кремля.

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"Півтора року тому Володимир Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях. А тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу", – наголосив Міллер.

Речник додав, що Штати "без вагань" запровадять санкції як проти РФ, так і проти КНДР.

Візит Кім Чен Ина до Росії – останні новини

Як писав УНІАН, Кім Чен Ин відвідав Росію, де зустрівся з Путіним. За даними ЗМІ, Путін хотів просити в Кіма снаряди для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Газета The New York Times вважає, що Путін та Кім не оголошували цю інформацію, бо подібна угода порушила б числені резолюції ООН, а також спровокує Південну Корею у відповідь надсилати свою зброю Україні.

Пізніше у КНДР заявили, що Кім запросив Путіна до країни і той погодився.

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