Зоран Мілановіч заявив, що Хорватія "дбатиме про свої інтереси".

Проросійський президент Хорватії Зоран Мілановіч заявив, що хорватські солдати не братимуть участі у війні в Україні, поки він обіймає посаду глави держави. Відповідну заяву він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Хорватський солдат не братиме участі в чужих війнах. У той час як ми є свідками глобальних змін і конфліктів, які можуть справити незліченний вплив на мир і порядок в усьому світі, знову починаються дискусії про можливе відправлення солдатів з окремих членів НАТО в Україну", - написав він.

Міланович додав, що буде "утримувати Хорватію від подібних конфліктів":

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"Хорватія не буде бездумно і за наказом виконувати чужі рішення, а буде обережною і дбатиме про свої інтереси, постійно піддаватиме сумніву те, що відбувається навколо нас, але буде чесною і лояльною до тих, з ким уклала союз".

Варто зазначити, що президент Хорватії є симпатиком Путіна, а також противником військової підтримки України.

Раніше Мілановіч не погодив участь хорватських військових у заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України.

Італія готова відправити війська в Україну - що повідомлялося

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав умову, за якої він готовий буде відправити війська в Україну. Він добустив такий розвиток подій, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

Крозетто висловив сподівання на якнайшвидшу "розмову про мир і миротворчість" в Україні та наголосив на готовності Італії відіграти в цьому роль.

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