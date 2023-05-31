Зоран Міланович, відомий проросійськими поглядами, заявив, що не хоче чути гасла "Слава Україні" в Хорватії.

Президент Хорватії Зоран Міланович прирівняв українське гасло "Слава Україні!" до вигуку "За дім готові", яким використувувало крайнє праве радикальне угруповання хорватських усташів під час Другої світової війни.

Про це Міланович заявив після церемонії вручення громадських нагород міста Загреб, пише хорватське видання N1.

"Я борюся, як Ісус, щоб відкинути такі гасла, як "За дім готові". Якщо ви цього не зрозуміли, я не можу вас перевиховати. Але немає різниці між "За дім готові" і "Слава Україні". Це вигук найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами і вбивали тисячі євреїв, поляків...", - сказав Міланович.

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Відомий проросійськими поглядами президент Хорватії наголосив, що не хоче чути гасла "Слава Україні" в Хорватії.

"Я не хочу цього чути в Хорватії. Мене не цікавить те, що якісь керівники на це підсіли. Нехай придумають інше привітання. Нехай приберуть Росію і Україну. Київ далеко, Москва ще далі", - зазначив Міланович.

У Зеленського відповіли Мілановичу

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на чергові антиукраїнські випади хорватського президента дав йому кілька порад.

"Не треба жити інфантильними міфами російської пропаганди: сьогодні це вже має безглуздий вигляд… Не треба боятися правильної історії: вона робить нас сильними… Не треба просити сміливих людей, які воюють в Україні за свою свободу та свої сім’ї, здатися, якщо сам не готовий захищати власну землю: це просто ганебно. І так… Героям слава! Завжди…", - написав Подоляк.

Слава Україні - що відомо про гасло

Сам вислів "Слава Україні" вживається щонайменше від часів Тараса Шевченка. Гасло "Слава Україні" та відповідь "По всій землі слава" існує щонайменше з ХІХ століття й використовувалося в середовищі харківської української студентської громади.

Поширення набуло ще в Армії Української Народної Республіки початку ХХ століття, згодом стало гаслом українських націоналістів і борців за незалежність України. Після Другої світової війни збереглося серед мешканців заходу України, а по всій країні активно почало використовуватися вже з відновленням Незалежності, особливої популярності набувши після вторгнення Росії в 2014 році.

Антиукраїнські заяви президента Хорватії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2023 року президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що захоплений Росією Крим більше ніколи не буде українською територією. Він вважає, що Росія не віддасть Крим навіть якщо програє у війні. Міланович порівнияв Крим із Косовом зазначивши, що міжнародне співтовариство "анексувало Косово", нібито відібравши його в Сербії.

У відповідь Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятними висловлювання хорватського президента, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. У МЗС також подякували уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, й в разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій та виведе всіх військових із регіону. Він також назвав Революцію гідності в Україні "переворотом".

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