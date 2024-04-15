За словами польського президента, саме Брюссель має вирішити цю проблему.

Польща була однією з тих країн, які найбільше підтримували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Проте сьогодні відносини між країнами погіршилися, адже польські фермери блокують польсько-український кордон. За словами президента Польщі Анджея Дуди, ця проблема є дуже серйозною, тому і не може так швидко вирішитися.

"Хочу підкреслити, що саме Брюссель прийняв рішення про зняття обмежень на імпорт продовольства з України до ЄС. На жаль, це має наслідки і за межами України, в тому числі в Польщі. Ми є переважно сільськогосподарською країною, і раптом наш ринок заполонила гігантська кількість сільськогосподарської продукції з України, яка, як відомо, є світовою державою, коли мова йде про сільське господарство", - сказав він в інтерв'ю LRT.

Політик наголосив, що маючи родючі чорноземи, Україна є "світовою житницею", тому велика частина світу цим користується. Проте Дуда додав, що для польських фермерів це є значною проблемою, адже продукти харчування з України дешевші, тому це "руйнує місцеві ринки".

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"Наш ринок набагато менший, ми вдвічі менші за Україну. [...] Я хотів би звернути особливу увагу на індустріальне сільське господарство, яким насправді керують не українці, а великі компанії із Західної Європи, зі США. Якщо ми подивимося сьогодні на власників більшої частини землі, то це не українські компанії", - зауважив польський лідер.

За словами президента Польщі, ця ситуація є парадоксальною, тому не дивно, що фермери країни захищаються, оскільки інвестували у свої господарства.

"Дешева сільськогосподарська продукція, що надходить з України, є для них катастрофічно руйнівною. Однак не слід плутати дві речі: те, як поляки допомагали і допомагають українським біженцям, з одного боку, і політичні питання - з іншого. Люди відкрили свої серця, вони впустили українських біженців до своїх домівок, вони дають українцям роботу в Польщі, вони піклуються про них різними способами - це питання людських стосунків, добрих стосунків між людьми", - запевнив він.

Водночас Дуда наголосив, що питання майбутнього вступу України до ЄС та відносин між Європейським Союзом та Україною є "суто політичним".

"У цій сфері ми маємо питання експорту української сільськогосподарської продукції, яке, по суті, є політичним питанням, яке, звичайно, зачіпає простих людей, простих фермерів. Ми повинні це вирішити, але Польща не вирішить цю проблему самостійно, тому що якби ми спробували обмежити потік української продукції до Європейського Союзу, ми б порушили правила Співтовариства. Тому саме Брюссель повинен знайти умови, які також захистять країни-члени ЄС від ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Ця проблема має бути вирішена на політичному рівні", - підкреслив політик.

Протести польських фермерів: останні новини

Польські протестувальники вже протягом кількох місяців блокують дороги біля прикордонних пунктів пропуску з Україною. Такі дії вони пояснюють протестом проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України та спільної аграрної політики ЄС.

Були випадки, коли під час протестів, фермери висипали українську агропродукцію із заблокованих вантажівок, а також проводилися диверсії висипу українських зернових з вантажних вагонів на залізничній колії.

На початку квітня повідомлялось, що поляки розширили блокаду кордону напроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув".

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - розповідали тоді у ДПСУ.

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