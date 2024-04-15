За його словами, проблеми з постачанням зброї та ухвалення нових пакетів допомоги не можна прирівняти до мовчазного тиску на Київ.

Ситуація в Україні дуже складна. Київ потребує постійної і нескінченної допомоги союзників. Найбільше Україні зараз потрібні боєприпаси.

Про це в інтерв'ю литовському мовнику LRT заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він зізнався, що останнім часом почастішали пропозиції, що Україна повинна почати мирні переговори та піти на поступки. Водночас він не погоджується, що проблеми з постачанням зброї та ухвалення нових пакетів допомоги можна прирівняти до мовчазного тиску на Київ.

"Я прагматично ставлюсь до безпеки Європи та східного флангу НАТО. Наші інтереси такі ж, як і України. Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, тому що це ознака того, що міжнародне право діє. Росія повинна буде його виконати, вивівши свої війська з України. Я не чув розмов про мирні переговори. Вони точно не відбуваються в даний момент. Я знаю, що у Володимира Зеленського дуже жорстка позиція щодо захисту та відвоювання територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна повернула всі території, які в неї були відібрані", - сказав він.

Переговори про мир в Україні

11 квітня в мережі з'явилася інформація, що турецька влада передала українській стороні та РФ свій варіант мирного договору. За відомостями журналістів, зокрема, Туреччина запропонувала заморозити війну по тій лінії фронту, яка зараз існує.

Нагадаємо, Київ виступає за те, щоб завершити війну за "формулою миру" Володимира Зеленського, до якої входять 10 пунктів. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган говорив, що принципово підтримує пункти, які є в мирному плані українського лідера.

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