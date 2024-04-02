Прикордонники попередили про можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Напроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" на українсько-польському кордоні відновилося блокування руху вантажного транспорту, яке тимчасово припинили 30 березня. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", – зазначається у повідомленні.

Водіїв та перевізників закликають врахувати інформацію під час міжнародних перевезень.

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Ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомляв УНІАН, цього року польські активісти відновили акції з блокуванням руху вантажівок на кордоні з Україною. Протестувальники виступають проти розширення безмитного імпорту агропродукції з України та спільної аграрної політики ЄС. Станом на 9 лютого польські фермери блокували 6 напрямків на україно-польському кордоні. Згодом три напрямки розблокували – "Краківець", "Шегині" та "Устилуг" (під блокуванням залишились "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів-Долгобичув".

28 березня стало відомо, що в ПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово розблоковано протестувальниками. Тоді польська сторона повідомила, що акція призупинена тут орієнтовно до 2 квітня.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща і Україна близькі до знаходження рішення відносно розблокування кордону.

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