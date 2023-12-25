Сотні студентів вимагали розслідувати порушення у списках виборців та підозри у крадіжці голосів.

У центрі столиці Сербії Белграда триває акція протесту. Громадяни звинувачують владу у підтасовках на місцевих і парламентських виборах, що відбулися 17 грудня. У понеділок кілька сотень студентів заблокували вулиці біля будівлі Міністерства державного та місцевого самоврядування Сербії. Про це повідомляє ВВС.

Видання нагадує, що протести мали мирний характер до неділі 24 грудня, коли лідери опозиції спробували увірватися до будівлі міської асамблеї Белграда. Це спричинило зіткнення між демонстрантами та поліцією. Постраждало кілька учасників протестів та поліцейських, було заарештовано 38 людей.

"У понеділок перед будівлею Міністерства самоврядування зібралися сотні студентів, які вимагали розслідувати порушення у списках виборців та підозри у крадіжці голосів. Вони заблокували перетин вулиць Немаліна та Князя Мілоша, де розташовані урядові будівлі", - йдеться у повідомленні.

Протести у Сербії - останні новини

У Сербії на парламентських та місцевих виборах перемогу здобула правляча партія чинного президента Александара Вучича, після чого в країні почалися протести. За даними місцевого Центрвиборчкому, Сербська прогресивна партія набрала 46,5% голосів.

Водночас спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення: несправедливу конкуренцію, упередженість медіа та підкуп виборців. На демонстрацію на знак незгоди з результатами вийшли прихильники опозиційного прозахідного блоку.

Напередодні ж у Сербії тисячі людей вийшли на протести, які завершилися сутичками. В результаті протестів у Белграді було затримано 38 демонстрантів. Більшість підозрюється у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та насильницькій поведінці на публічних зборах.

У понеділок після багатотисячних протестів у Сербії президент Вучич вирішив зустрітися з послом РФ. Лідер країни запевнив російського дипломата, що зробить усе, "щоб зберегти безпеку громадян і нашої Сербії".

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