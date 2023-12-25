Лідер країни запевнив російського дипломата, що зробить усе, "щоб зберегти безпеку громадян і нашої Сербії".

Президент Сербії Александар Вучич у понеділок, 25 грудня зустрівся у столиці країни Белграді з послом Російської Федерації Олександром Боцан-Харченком. Про це сербський лідер повідомив у своєму профілі в Instagram.

"Я поінформував посла про минулі нічні заворушення в Белграді і повторив, що ми зробимо все, щоб зберегти безпеку громадян і нашої Сербії", — написав Вучич.

Він також зазначив, що разом із російським дипломатом "обмінялися думками щодо ситуації в регіоні, поточних геополітичних подій і двосторонніх відносин".

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Як відомо, напередодні у Сербії тисячі людей вийшли на протести. Вони вимагали скасування результатів парламентських і місцевих виборів, що відбулися тиждень тому.

Сербська поліція повідомила, що в результаті протестів у Белграді, що завершилися сутичками, затримано 38 демонстрантів. Більшість підозрюється у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та насильницькій поведінці на публічних зборах.

У свою чергу виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у столиці країни "майданізацією" і заявив про "непоправний" збиток будівлі мерії.

В результаті волевиявлення перемогу здобула партія президента країни Александара Вучича - "Сербська прогресивна партія" набрала 46,72% голосів виборців.

При цьому Міжнародна моніторингова місія заявила, що вибори були нечесними. Причинами, за словами спостерігачів, стали упередженість ЗМІ, неналежний вплив президента Сербії і порушення під час виборів - зокрема, мав місце підкуп виборців.

Останні новини з Сербії

Восени президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент країни. Він заявив, що для Сербії важливо "зберегти мир, стабільність, внутрішню єдність і продемонструвати демократію". При цьому, за словами Вучича, "кампанія є можливістю представити різні ідеї, програми, політику", але вона "не повинна загрожувати життєво важливим інтересам Сербії".

Також УНІАН повідомляв, що Сербія і Болгарія добудували газопровід, який знизить їх залежність від російського газу. Трубопровід протяжністю 170 кілометрів прокладений від сербського міста Ніш до околиць Софії. Річна потужність газогону - 1,8 мільярда кубометрів. Цього достатньо для покриття до 60% потреби Сербії у "блакитному паливі".

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