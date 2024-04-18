У Міністерстві закордонних справ вже відреагували.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що основною метою скандального "російського закону" є "запобігання українізації".

"Законопроект "Про прозорість зовнішнього впливу" насамперед спрямований на захист Грузії від українізації - зміцнення суверенітету Грузії та забезпечення стабільного розвитку країни, що є необхідною умовою для інтеграції Грузії в Європейський Союз", - цитує його 1tv.

Кобахідзе стверджує, що недержавні організацій (НДО) хотіли організувати революцію в країні, позбавивши її європейського майбутнього. "Якби НДО досягли того, що вони активно намагалися зробити в 2020-2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що і мир, і євроінтеграція, залишилися б у минулому", - сказав він.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що обурені коментарями грузинського прем'єра. Дипломати закликали поважати право громадян на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація" є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Протести у Грузії: останні новини

Нагадаємо, вчора парламент країни схвалив у першому читанні законопроект "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із російським "законом про іноагентів".

Минулого року документ відкликали після масових протестів. Президент Грузії підтримала протестувальників, заявивши, що цей закон завадить євроінтеграції країни.

Цього разу люди також вийшли на мирні протести під гаслом "Так Європі, ні - російському закону". ЗМІ повідомляли про затримання та застосування сили проти учасників акцій.

Законопроєкт вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як "агенти іноземного впливу".

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