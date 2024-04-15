Законопроект про "іноземних агентів" намагаються ухвалити вже вдруге за останній рік.

Грузинську столицю охопили нові протести. Громадяни невдоволені планами влади ухвалити закон про "іноземних агентів", аналогічний до російського. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що це вже друга спроба правлячої партії "Грузинська мрія" провести через парламент суперечливий законопроект, який опозиційно налаштовані грузини називають "російським законом". В березні минулого року на тлі масштабних протестів документ відкликали, але тепер його подали на розгляд парламенту знову.

Як зазначають експерти, ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" може поставити хрест на європейському майбутньому Грузії. Проти закону виступає опозиція, президент Саломі Зурабішвілі, а також дипломатичний корпус.

Під час обговорення цього документу в одному з парламентських комітетів сталася бійка. Очільник опозиційної партії "Громадяни" Еліко Елісашвілі напав на голову фракції правлячої "Грузинської мрії" Мамуку Мдінарадзе. Зав'язалася бійка. Як пише "Грузія Онлайн", після бійки Елісашвілі заявив, що "вдарив кулаком по російській пиці Мдінарадзе".

Проросійський уряд Грузії: що відомо

Як писав УНІАН, правлячу в Грузії партію часто звинувачують у надмірній лояльності до Росії. Чинний уряд країни не лише відмовився запроваджувати санкції проти Росії після її вторгнення в Україну, а навпаки почав торговельно-економічне зближення з агресором. Яскравим проявом цього стало поновлення авіасполучення між Росією та Грузією, яке спричинило хвилю протестів в крані.

А чинний прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі стверджував, що причиною російської агресії проти України був не російський імперіалізм, а буцімто дії НАТО.

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