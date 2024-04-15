Грузія не піддасться ресовєтизації, заявила вона.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала людей, які вийшли на протест проти "закону про іноагентів".

"Масова мирна демонстрація громадянського суспільства в Тбілісі проти "російського закону". "Спецназ" з водометами і газовими балончиками готовий перейти до дій проти мирних громадян, які захищають своє європейське майбутнє. Тривають арешти. Грузія не піддасться ресовєтизації!" - написала вона у мікроблозі X.

Юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт "про прозорість іноземного впливу", який передбачає реєстрацію непідприємницьких юридичних осіб та ЗМІ, які частину фінансування отримують з-за кордону.

За словами Зурабішвілі, більшість партії "Грузинська мрія" вигнала всіх опозиційних депутатів із зали засідань перед голосуванням.

Протести у Грузії: що відомо

Нагадаємо, що у березні минулого року Тбілісі вже охоплювали протести через ухвалення цього законопроекту у першому слуханні. Тоді президент країни заявила, що "закон про іноагентів" завадить євроінтеграції Грузії.

Сьогодні грузинські депутати побилися під час обговорення цього документу. Водночас люди знову вийшли на мирний протест, щоб висловитися проти ухвалення "російського" закону.

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