МВС Грузії заявило про звільнення 132 осіб, затриманих на акціях 7-8 березня.

У ряді міст Грузії ввечері 9 березня знову почалися протести. Вони тривають в країні вже третій день поспіль.

За повідомленням "NEWS GEORGIA", люди збираються на протести в Тбілісі, Батумі і Кутаїсі.

Учасники мітингів вимагають звільнення затриманих на акціях і доведення до кінця процедури скасування слухань законопроекту про іноагентів у парламенті.

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Люди принесли з собою державну символіку і прапори ЄС та співають гімн.

У відповідь МВС Грузії заявило про звільнення 132 осіб, затриманих на акціях 7-8 березня.

Водночас, за інформацією Interpressnews, силовики знову готуються до можливих штурмів. Поблизу парламенту помітили поліцію.

Протести в Грузії - що відомо

Протести в Грузії спалахнули 7 березня, коли правляча партія "Грузинська мрія" схвалила в першому читанні "закон про іноагентів", що обмежує роботу вільної преси. Такий же закон діє в Росії.

Мітинги супроводжувалися завданням ударів з обох сторін. Протестувальники кидали в бік силовиків і адмінбудівель каміння і "коктейлі Молотова", у відповідь силовики розганяли натовп сльозогінним газом і гумовими кулями. 8 березня учасники акції намагалися штурмувати парламент і навіть будували барикади.

Опозиція заявила, що протести триватимуть доти, доки влада не врахує думку громадськості. Мітингувальники вимагали відкликати скандальний законопроект і звільнити усіх затриманих.

9 березня "Грузинська мрія" пішла на поступки громадянам і відкликала "закон про іноагентів".

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