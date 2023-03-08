Опозиціонери обіцяють проводити протести до скасування закону про "іноагентів".

Після придушення протесту біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі, опозиційні сили пообіцяли перейт до щоденних протестних акцій "до перемоги".

За даними грузинських ЗМІ, вночі кілька разів ситуація у центрі столиці доходила до сутичок між протестувальниками і поліцією. За даними порталу Грузия-Online, співробітники спецназу розігнали учасників протесту водометами.

Опозиція заявила про численні арешти учасників мітингу і деяких політиків та анонсувала нову акцію протесту. Так, екс-лідер Єдиного національного руху (партія Саакашвілі) Ніка Меліа оголосив про новий протест біля парламенту вже сьогодні, повідомляє опозиційний телеканал Мтаварі.

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"О третій годині дня (13:00 за Києвом) ми збираємося на проспекті Руставелі. І це буде повторюватися щодня, поки весь проспект Руставелі (на ньому розташовано парламент - ред.) не стане грузинським, а не російським. Доки ми не досягнемо перемоги", - сказав Меліа.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроекту про "іноагентів".

Закон про іноагентів в Грузії

7 березня парламент Грузії в першому читанні прийняв законопроект "Про прозорість іноземного впливу" (так званий законопроект про "іноагентів"). Аналогічний закон вже діє у РФ.

Після цього у Тбілісі спалахнула масова акція протесту. Протестувальники називають цей закон "російським" і таким, що створює загрозу для євроінтеграції країни. Вони закликають перешкоджати його прийняттю.

При цьому верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вже попередив, що законопроект про "іноагентів" може серйозно вплинути на відносини Грузії та ЄС.

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