Проти учасників акції знову застосовують газ і водомети.

Другий день акції протесту проти "російського закону" в Грузії, як і перший, супроводжується зіткненнями силовиків з протестувальниками, пишуть "Новини Грузії" і Paper Kartuli.

Учасники зажадали від влади відмовитися від прийняття закону і звільнити всіх затриманих демонстрантів. Не отримавши реакції, протестувальники на заклик лідера опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе вирішили вишикуватися навколо парламенту – біля чорного входу і бічних входів.

Опозиційний політик пропонував "мирно пікетувати" парламент, де завтра мають зібратися депутати. Учасники протесту почали розхитувати огорожі з бічних входів, стукати по парканах, запалювати фаєри і димові шашки.

Відео дня

Силовики озвучили попередження та почали відганяти протестувальників від службових входів з використанням газу і водомета.

Протестувальники відповіли петардами. Згодом мітингувальники почали бити вікна в будівлі парламенту і ламати загородження.

Обновлено (21:40) "Новини Грузії" інформує, що протестувальники діють незлагоджено.

"Все дуже хаотично. Окремі групи намагаються прориватися, б'ють шибки, щось кидають у спецназ. Інші показують руками, що акція мирна. Трохи далі велика група скандує "Сакартвело" (самоназва Грузії – УНІАН)", – пише видання.

Тим часом з'являються відео підготовки силовиків, сотні екіпірованих правоохоронців рушили з боку площі Свободи до будівлі парламенту.

Оновлено (21:58): "Новини Грузії" пишуть, що розпочалися арешти протестувальників. Paper Kartuli інформують, що чути постріли, і публікують кадри, на яких можна побачити, як силовики відкривають вогонь у повітря.

Також повідомляють, що силовики масово застосовують газ. Учасники акції розбігаються. Силовики змогли зайняти проспект Руставелі, відтіснивши мітингувальників.

Протести в Грузії - що потрібно знати

7 березня в першому читанні парламентом Грузії був підтриманий скандальний "російський закон" або "закон про іноагентів". Аналогічний діє в РФ і використовується російський режимом для боротьби із неурядовими організаціями та медіа, які спонсоруються з-за кордону.

Це спричинило масові протести, які, як заявила опозиція, триватимуть щодня "до перемоги".

У вівторок протести під парламентом закінчилися зіткненнями протестувальників із силовиками. Останні вдалися до застосування перцевого газу, водометів та світлошумових гранат. Протестувальники користувалися "коклейлями Молотова". В день акції було затримано кілька десятків її учасників, наступного дня затримання продовжилися.

8 березня пройшов приурочений до 8 березня Жіночий марш, який також виступив проти прийняття "російського закону". Згодом протест продовжився – вже за участі опозиції. Тисячі демонстрантів заповнили вулицю Руставелі, де розташований парламент, і прилеглі вулиці.

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