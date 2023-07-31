Зранку російських туристів під охороною поліції привезли в Батумі, попри протести місцевих.

Мешканці Тбілісі вирішили влаштувати під грузинським парламентом акцію протесту проти потоку російських туристів і дії влади, яка йому сприяє. Крім того, в такий спосіб в столиці вирішили підтримати своїх співгромадян, які від ночі протестують в порту Батумі, пише "Грузия Online".

Планується, що марш протесту розпочнеться о 19:00 за місцевим часом (18.00 за Києвом) на проспекті Руставелі, де розташована будівля парламенту. Акцію анонсували під гаслом "Росія не гість, а ворог!"

"Сьогодні, о 7 годині ранку до Батумі причалило російське судно. Грузинська поліція, за завданням російського уряду, зробила все задля збереження комфорту окупантів. У Батумі за завданням російського уряду затримали до 10 учасників мирного протесту. Солідарність захисникам честі батьківщини! Підтримка Батумі!" – заявили організатори, мотивуючи причину своєї акції.

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Протести в Батумі

Пізно ввечері 30 липня група громадських активістів та представників політичної опозиції розпочали акцію протесту в порту курортного міста Батумі, куда вранці мав пристати круїзний лайнер з російськими туристами. Поліціянти утворили кордони довкола порту, аби не пропустити протестувальників. Виникла штовханина, затримано близько десятка активістів

Це була не перша така акція. 27 липня до батумського порту вже заходив лайнер з російськими туристами. Але того разу через протести судно швидко покинуло порт. Тоді лідер правлячої партії засудив дії протестувальників, а президентка Соломе Зурабішвілі навпаки заявила, що пишається своїми співвітчизниками.

Сьогодні ж туристам з країни-агресора за активного сприяння поліції дали змогу зійти на берег. В супроводі поліції туристів автобусами вивезли з території порту.

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