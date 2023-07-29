Російські туристи в Батумі стверджують, що РФ не є агресором, а те, що окупанти творили в Абхазії називається "звільненням".

Росіяни заявляють, що "нічого не знають" і не хочуть знати про окупацію російськими військами Грузії.

Як повідомляють РосЗМІ, російські туристи в Батумі стверджують, що Росія не є агресором, а те, що окупанти творили в Абхазії називається "звільненням". "Ми Абхазію від вас звільнили. Вони просили у нас допомоги", - заявила росіянка.

При цьому громадяни РФ відкрито говорять про те, що абсолютно нічого не знають про історію Грузії, згадавши лише царицю Тамару. Що стосується сучасних подій, то вони також вважають за краще нічого не знати та ні в що не вникати.

Окупація Грузії

У 2008 році Росія розпочала війну проти Грузії, окупувавши Південну Осетію та Абхазію. Військові дії тривали лише кілька днів. Росія встигла за цей час почати наступ вглиб території Грузії та завдати значної шкоди грузинським військам, а потім домогтися вигідного перемир'я, уникнувши міжнародної ізоляції.

Після п'яти днів вторгнення армії РФ вдалося захопити 20% грузинських територій і проголосити там незалежні "республіки".

Українська влада висунула ініціативу щодо деокупації грузинських територій. 25 жовтня 2022 року Володимир Зеленський запропонував зробити формат "Кримської платформи" стартом для інших платформ, які сприятимуть звільненню територій захоплених РФ - від Придністров'я та Абхазії до північних територій.

У 2023 році президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала Кремль письмово зафіксувати відмову від окупації територій грузинської держави в рамках можливої угоди про мир між РФ та Україною. Вона підкреслила, що РФ має зрозуміти, де знаходяться її реальні кордони.

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