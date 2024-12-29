Загалом на акції протесту було затримано 6 осіб.

У Грузії почалися перші затримання протестувальників біля парламенту країни після вступу на посаду нового президента Михайла Кавелашвілі, пише "Ехо Кавказу".

Зазначається, що мітингувальники протестували проти Кавелашвілі, якого не визнають п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, деякі міжнародні партнери країни та опозиція.

Наразі точна кількість затриманих невідома. Водночас за інформацією Грузія.Online, йдеться про мінімум чотирьох людей.

"Силовики, почавши затримання, відкрили автомобільний рух на проспекті Руставелі. Перед цим поліція закликала учасників мітингу перейти на тротуар і не обмежувати рух. Під час сутички постраждав один із демонстрантів, йому надали першу допомогу. Мітинг продовжився за межами проїжджої частини. Пізніше ЗМІ уточнили, що на акції затримали шістьох осіб. Їх незабаром відпустили під розписку", - додали журналісти "Ехо Кавказу".

Ситуація в Грузії - останні новини

Раніше п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі перед інавгурацією Кавелашвілі закликала своїх прихильників зібратися біля палацу Орбеліані в Тбілісі вранці в неділю. За її словами, вона розповість, якими будуть наступні дні та якими будуть дні перемоги.

Також повідомлялось, що США ввели санкції проти лідера "Грузинської Мрії", олігарха Бідзіни Іванішвілі. Таке рішення ухвалили через "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації".

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