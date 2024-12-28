За словами Саломе Зурабішвілі, наразі вона лишається главою держави.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наразі лишається главою держави. Про це вона заявила у зверненні з офіційної резиденції президента Грузії - палацу Орбеліані в Тбілісі, повідомляє "Ехо Кавказа".

Зурабішвілі, зокрема, закликала своїх прихильників зібратися на цій локації вранці в неділю.

"Я тут і залишусь тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10 годині ранку чекаю на вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розкажу, якими будуть наступні дні та якими будуть дні перемоги", - зазначила Зурабішвілі.

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Вибори президента Грузії: останні новини

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа. Про це повідомив голова підкомітету у закордонних справах Палати представників і республіканець Джо Вілсон.

Він, зокрема, наголосив, що його захопила мужність Зурабішвілі перед обличчям нападок з боку почесного голови правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" та експрем'єр-міністра країни Бідзіни Іванішвілі, а також його соратників з Комуністичної партії Китаю та іранського режиму.

Як відомо, у грудні в Грузії відбулися президентські вибори, на яких перемогу здобув кандидат від провладної партії "Грузинська мрія" Михайло Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом, при цьому главу держави вперше в історії країни обирали не громадяни, а спеціальна колегія.

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