Політик вимагає провести нові вибори.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася йти з посади та закликала протягом тижня призначити нові парламентські вибори.

Вона виступила із такою заявою після слів прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що вона буде змушена залишити посаду 29 грудня. Політик додав, що йому цікаво, де президентка захоче жити - за ґратами чи на волі, цитує його SOVA.

Зурабішвілі написала у мікроблозі X, що залишатиметься вірною грузинській армії, конституції та народу, а єдиною формулою виходу з нинішньої кризи є призначення нових виборів:

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"Ця Конституція, хоч і потоптана ногами, стоїть міцно, так само як і Грузія. Я буду захищати її і залишатися вірною їй! Грузія ніколи не здається, коли відстоює те, що правильно".

Протести у Грузії

Нагадаємо, що грузинська президентка та опозиція не визнали результатів парламентських виборів. Про порушення заявили і у Європейському парламенті, а Україна запровадила проти частини влади Грузії санкції.

14 грудня виборча колегія країни обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі - він був єдиним кандидатом. Тим часом на вулицях Тбілісі тривають масштабні протести.

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