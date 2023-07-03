Його смерть поки не пов'язують з бунтівниками.

У Парижі на тлі заворушень загинув пожежник. Він працював у команді, яка гасила пожежу на підземній автостоянці.

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін повідомив, що 24-річний чоловік помер в Сен-Дені, в північному передмісті Парижа, попри на зусилля його колег.

"Усі мої щирі та скорботні співчуття його родині, близьким, товаришам та Паризькій пожежній команді", - цитує чиновника видання Sky news.

Відео дня

Його смерть поки не пов'язують з триваючими заворушеннями.

"Ми працюємо щотижня, цілий рік, з дюжиною подібних пожеж, ми не повинні плутати причинно-наслідкові зв'язки", - повідомили в пожежній команді.

Протести у Франції - що відомо

Трагедія сталася після майже тижня протестів і насильства у Франції через вбивство поліцейським 17-річного Нахеля Мерзук. Підлітка поховали в суботу.

Понад 3 тисячі людей були заарештовані в ході заворушень, які також супроводжувалися насильством і мародерством. Вночі було затримано понад 150 осіб, а щонайменше троє з 45 тисяч поліцейських отримали поранення.

Також було зареєстровано 352 міські пожежі та 297 повідомлень про спалені автомобілі в ніч на неділю.

Уряд президента Франції Еммануеля Макрона намагається відновити контроль над ситуацією. У свою чергу бабуся загиблого підлітка закликала бунтівників припинити насильство, в результаті якого спалені авто, розграбовані магазини, а також адміністративні будівлі, в тому числі на будинок мера, коли його дружина та діти спали всередині.

Вас також можуть зацікавити новини: