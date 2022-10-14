Повідомляється, що таке рішення було прийнято через дані, що надійшли "про плани деяких держав".

В Білорусі заявили, що в країні вводиться режим контртерористичної операції.

Про це заявив Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

За його словами, рішення було прийнято через дані, що надійшли про плани деяких держав.

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"Збройні сили і спецслужби готові дати відсіч на будь - які провокації з боку суміжних країн", - заявив Макей.

За його словами, провокації були пов'язані мало не із захопленням окремих ділянок території Білорусі.

Війна в Україні та роль Білорусі

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах і для наступу окупантів для штурму Києва. Як відзначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, оборонно-промисловий комплекс Білорусі залучено до ремонту російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні.

Нещодавно стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, в черговий раз заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.

Коментуючи заяву Лукашенка про розгортання спільного з Росією регіонального угруповання військ, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко "продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету".

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

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