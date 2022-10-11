Він підкреслює, що Росія намагається прямо втягнути Білорусь у війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Про це він сказав у своєму виступі на відеоконференції лідерів "Групи семи" та України.

Зеленський зауважив, що мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

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"Я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вже вона втягнула їх. А прагне втягнути безпосередньо", - наголосив він.

Президент підкреслив, що Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Україну, додав він, цікавить лише відновлення своєї територіальної цілісності.

"Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", - сказав Зеленський.

РФ втягнула у війну проти України Білорусь: що відомо

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах. Саме звідти йшли війська окупантів для штурму Києва. Як зазначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

6 жовтня у Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати" "Союзну державу". У той же день російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі.

10 жовтня Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готувався напад. Він наголосив, що його нібито попередили про можливі удари. Того ж дня, на тлі масованого ракетного удару по Україні, Лукашекно скликав військових та силовиків на нараду.

Після цього в ISW пояснили, як Росія використає Білорусь у війні проти України. Додаткові сили в країні необхідні Путіну для відволікання угрупування українських сил на північних рубежах. Згодом експерт відповів, чим вступ у війну обернеться для Лукашенка. Він пояснив, що самопроголошеного президента знищать швидше, ніж Путіна.

За інформацією розвідки, РФ перекидає в Білорусь іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Окрім цього сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що у Білорусі розпочали перевірку армії. Також ЗМІ повідомили, що Мінськ перекидає додаткову техніку на кордон з Україною.

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