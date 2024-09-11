Незвичайна вимога Росії викликає сумніви щодо можливості візиту Путіна до Анкари.

Володимир Путін висунув вимогу до Туреччини, щоб його літак під час візиту до Анкари супроводжували російські винищувачі.

Як зазначають у Middle East Eye з посиланням на неназвані джерела, президент Росії, який не відвідував Туреччину з 2020 року, висунув незвичну вимогу для організації візиту – щоб його літак супроводжували російські винищувачі під час польоту до Анкари. Джерела повідомляють, що це пов'язано з занепокоєнням щодо можливої небезпеки на маршруті польоту, зокрема через українські системи ППО.

Два колишні посли Туреччини назвали таку вимогу "надзвичайно незвичною" і малоймовірною для виконання. Влада Туреччини може організувати супровід іноземних лідерів своїми винищувачами, але супровід літака Путіна російськими літаками – це прецедент, який може вплинути на безпеку повітряного простору Альянсу.

Відео дня

Крім того, російська сторона висловила занепокоєння щодо безпеки проживання політика у великих готелях Анкари, які належать американським компаніям. Альтернативою може стати урядовий дім, проте такий протокол є вкрай рідкісним.

Запланований візит прездента Росії на початку жовтня тепер під питанням, оскільки турецька влада розглядає можливість відмови від задоволення вимог російського лідера.

Що відомо про візити Путіна до Астани та Азербайджану

Ердоган і ватажок Росії провели зустріч в Астані під час саміту Шанхайської організації співпраці. Під час заходу турецький лідер сказав, що його держава здатна створити ґрунт для угоди про припинення вогню, а потім і досягнення миру між Києвом та Москвою.

Путін відвідав Азербайджан 18 серпня для переговорів з Алієвим. Під час зустрічі вони обговорили постачання російського газу через Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: