Також реакція Путіна на "курську ситуацію" виявила деякі зрушення в кремлівській вертикалі влади протягом останніх кількох місяців.

Глава Росії Володимир Путін відвідав Азербайджан 18 серпня не тільки прагнучи зміцнити свої міжнародні позиції. Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), однією з важливих цілей міжнародного візиту Путіна була спроба переключити увагу з українського вторгнення в Курську область, з огляду на зусилля Кремля щодо применшення масштабів і наслідків операції ЗСУ.

"Російські державні ЗМІ зосередилися на поїздці Путіна до Азербайджану, посиливши найдрібніші деталі, імовірно, щоб відволікти увагу від некомфортної ситуації в Росії, наситивши інформаційний простір демонстрацією глобальної дипломатичної активності та передбачуваних успіхів Кремля", - йдеться в аналізі.

Крім того, зазначають аналітики, реакція Кремля на вторгнення України в Курську область підкреслила, що внутрішні пріоритети Кремля все більше орієнтуються на стабільність режиму.

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Так, за даними видання "Важные истории", реакція Путіна на "курську ситуацію" виявила певні зрушення в кремлівській вертикалі влади протягом останніх кількох місяців. Зазначалося, що Путін призначив помічника президента Олексія Дюміна керівником триваючої "контртерористичної" операції проти українських дій у Курській області, що означає, що Путін не довіряє російському Генштабу і Міністерству оборони і покладається на людей, яким довіряє особисто.

Візит Путіна до Азербайджану

Напередодні російський правитель Володимир Путін прилетів із візитом до Азербайджану.

За даними росЗМІ, під час переговорів із президентом цієї країни Ільхамом Алієвим він "обговорить стан і перспективи двосторонньої взаємодії, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного".

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