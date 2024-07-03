Туреччина може створити підґрунтя для угоди про припинення вогню, сказав президент країни.

Триває повномасштабна війна в Україні. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і висунув пропозицію щодо досягнення миру між Україною та РФ.

Ердоган і ватажок Росії провели зустріч в Астані під час саміту Шанхайської організації співпраці, пише "Анадолу". За даними агентства, під час заходу турецький лідер сказав, що його держава здатна створити ґрунт для угоди про припинення вогню, а потім і досягнення миру між Києвом та Москвою.

"Він висловив упевненість у можливості справедливого врегулювання, яке задовольнить обидві сторони", - наводить агентство слова Ердогана.

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Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту в Україну пропонував президенту Володимиру Зеленському свій "мирний план" - запровадити "перемир'я" української держави з Росією і "заморозити" поточну лінію фронту. За словами Орбана, наш президент таку пропозицію відкинув.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк стверджував, що російська сторона "буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону для України на оборонні удари".

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