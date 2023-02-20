На думку Вьоси Османі, кремлівський диктатор може спробувати організувати конфлікти в інших державах — від Молдови до Західних Балкан.

Президент Росії Володимир Путін прагне дестабілізувати внутрішню ситуацію в країнах Європи, наприклад, в Молдові або Західних Балканах. Таким способом він хоче відвернути увагу світу від війни в Україні.

Цією думкою поділилася президент Косово Вьоса Османі на Мюнхенській конференції з безпеки в інтерв'ю Sky News. Державний лідер заявила: "Він [Путін] намагається відвернути увагу Заходу від України. Він зможе зробити це, створивши інші конфлікти в Європі, говоримо ми про Молдову, Грузію чи Західні Балкани".

На думку Османі, Косово теж знаходиться під ударом. Кремль хоче дестабілізувати ситуацію в країні за допомогою Сербії в якості свого союзника. Як заявила президент, РФ застосовує ті ж методи, що і в 2014 році на сході України.

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"Вони намагалися проводити операції під хибним прапором. Вони вводять воєнізовані формування, переодягнені в цивільний одяг, на нашу територію незаконними маршрутами, а потім надсилають зброю, а також зелену форму без знаків розрізнення, щоб це не виглядало як традиційний військовий напад. Але насправді вони готують багато гібридних атак, які є сумішшю того, що роблять ці воєнізовані формування в північному Косово", — продовжила Османі

Косово звинувачує Росію в підтримці зусиль Белграда щодо розпалювання сепаратизму серед етнічної сербської меншини в країні. Президент заявила, що зараз її держава відчуває себе в позиції Польщі і Балтії, коли вони попереджали про майбутню російську агресію. Ці заяви стосувалися як України, так і інших сусідніх з РФ країн, але "їх не слухали".

Османі також застерегла від поступок заради завершення війни: "Геноцидні режими не повинні винагороджуватися територією".

Підривна діяльність Росії в Європі

Наприкінці 2022 року в Німеччині заарештували співробітника служби зовнішньої розвідки ФРН, якого звинуватили у шпигунстві на Росію. А через місяць затримали його спільника. За даними BBC, через проникнення агента РФ Британія і США скоротили кількість розвідданих, якими вони діляться з Німеччиною.

Президент Володимир Зеленський у першій половині лютого повідомив, що Києву відомий план Кремля щодо захоплення влади в Молдові. Його вже представили офіційному Кишиневу.

Після цього президент Молдови Майя Санду підтвердила слова українського колеги. Вона зазначила, що РФ готує переворот за участю "опозиції" і людей з військовою підготовкою.

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