За даними журналу Der Spiegel, шпигун ФСБ повинен був з'ясувати точне місце розташування в Україні американських Himars і поставленої Берліном системи ППО Iris-T.

Наприкінці минулого року в Німеччині арештували і звинуватили в шпигунстві на РФ співробітника служби зовнішньої розвідки Німеччини, а через місяць арештували його спільника.

Ці арешти відбулися після низки арештів російських шпигунів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії. При цьому, як передає Бі-бі-сі, такий розворот подій спантеличив союзників Німеччини.

Занепокоєність союзників викликав той факт, що шпигун працював в одній з найбільших розвідслужб Європи - службі зовнішньої розвідки Німеччини, з якої в Кремль йшов потік секретної інформації. Через це США, Великобританія та інші європейські країни скоротили обсяг розвідданих, якими вони діляться з Німеччиною.

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Видання зазначило, що арешт спільника російського шпигуна став можливий завдяки зусиллям ФБР, яке зібрало необхідні докази. Спільником шпигуна виявився натуралізований громадянин Німеччини. Народився він в Росії, а в 1990-х роках з батьками переїхав до Німеччини, де навіть відслужив в армії.

Шпигун і його спільник познайомилися ще в 2021 році в Баварії.

Сам шпигун очолював підрозділ служби зовнішньої розвідки, який відповідав за кібербезпеку і стеження за електронними комунікаціями і мав доступ до особистих справ співробітників агентства. Цей відділ забезпечує до половини даних, які щодня збирає служба.

Як заявив історик служби зовнішньої розвідки Еріх Шмідт-Еенбоом, потенційно російський шпигун міг мати доступ і до перехоплень даних, в тому числі з німецьких розвідувальних кораблів в Балтійському морі і з мобільних пристроїв прослуховування, що знаходяться на півдні України.

За даними журналу Der Spiegel, ФСБ доручила шпигунові з'ясувати точне місце розташування в Україні американських високоточних ракетних установок Himars і поставленої Берліном системи ППО Iris-T. Однак джерела видання сумніваються, що він зміг це зробити.

Поки слідчі губляться в здогадах, що могло спонукати колишнього військового і офіцера розвідки зрадити країну. Єдиний натяк на мотив - його ультраправі погляди.

Німеччина виявила шпигуна не сама, а за допомогою союзної західної служби. Спільника "досить швидко визначили як можливого співучасника", розповів ЗМІ високопоставлений співробітник німецької служби безпеки, який брав участь у розслідуванні. За його словами, коли 21 грудня 2022 року арештували самого шпигуна, його помічнику зателефонував хтось із ФСБ і попередив, що він у небезпеці, і запропонував летіти до Москви. Однак він відмовився і полетів до Флориди. Дізнавшись, що він знаходиться під увагою у зв'язку з витоком інформації в Німеччині, ФБР встановило за ним цілодобове спостереження. У підсумку 12 січня, коли він зібрався знову летіти до Мюнхена, в аеропорту його взяли агенти ФБР.

На допиті помічник шпигуна зізнався, що контактував зі співробітниками ФСБ. Його посадили на літак до Мюнхена, де його вже зустрічали німецькі поліцейські.

На цьому тлі американські і європейські спецслужби попередили, що незважаючи на постійне виявлення російських шпигунів, в Європі їх все ще повно. Однак, на думку фахівців, шпигунська мережа Кремля за останній рік значно скоротилася - вперше з часів холодної війни, а зусилля західних спецслужб знизили її ефективність.

"Світ для російських служб тепер інший, - сказав в інтерв'ю Washington Post директор Служби зовнішньої розвідки Фінляндії Антті Пелттарі. - Їх можливості значно знизилися".

За словами Пелттарі, тепер РФ намагається компенсувати втрату шпигунів, кібершпигунством. Крім того, Кремль також намагається скористатися потоками біженців, щоб впровадити нових шпигунів в країни Європи.

Російські шпигуни на Заході

Російська шпигунська мережа продовжує активно працювати в країнах Європи. Упор робиться на інформаційно-пропагандистських операціях. Пріоритетними завданнями росіяни ставлять спроби вплинути на окремих авторитетних людей в Європі.

Відомо, що російські агенти займаються виконанням терористичних акцій в Європі на замовлення Кремля. Розсилка листів з бомбами в Іспанії наприкінці минулого року-якраз такий випадок.

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