Напередодні у ЗМІ з'являлися дані про те, що два політики можуть поговорити мало не завтра.

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом не збирається телефонувати американському президенту Дональду Трампу.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. "Ні, найближчими днями поки що не планується, поки що в графіку нічого немає", - стверджував Пєсков, передає Бі-бі-сі.

Нагадаємо, раніше американський президент анонсував, що в найближчі кілька днів має намір поговорити з Путіним про закінчення його війни проти України.

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Водночас Bloomberg із посиланням на джерело повідомило, що США чекають, коли головний переговорник Путіна Кирило Дмитрієв, який проводив переговори з командою Трампа, доповість про підсумки візиту володареві Кремля, перш ніж сторони розпочнуть подальші дії.

У відповідь на запитання журналістів про результати переговорів Дмитрієва Пєсков заявив: "Давайте дочекаємося його повернення в Москву".

Переговори Трампа і Путіна

Сьогодні з'явилася інформація про те, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Як написало NBC News з посиланням на свої джерела, хоча на сьогоднішній день не заплановано жодного дзвінка, Трамп може передумати і раптово вирішити, що він хоче поговорити з Путіним.

Також сьогодні видання Politico написало, що розмова президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися найближчим часом, можливо, навіть завтра.

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