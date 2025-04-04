Багатії втратили загалом 208 мільярдів доларів за один день.

Мільярдери Марк Цукерберг, Ілон Маск і Джефф Безос втратили величезні суми грошей через введення президентом США Дональдом Трампом нищівних мит, які обвалили світові ринки. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, багатії втратили загалом 208 мільярдів доларів за один день.

"Статки більше половини тих, хто відстежується індексом добробуту Bloomberg, впали в середньому на 3,3%. Найбільше постраждали мільярдери в США, серед яких лідирують Марк Цукерберг і Джефф Безос", - йдеться в матеріалі.

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За словами журналістів, це було четвертим за величиною одноденним падінням за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільшим із моменту піку пандемії коронавірусу.

Уточнюється, що найбільше збитків зазнав засновник Meta Марк Цукерберг. Акції його компанії обвалилися на 9%, через що підприємець втратив 17,9 млрд доларів.

Зі свого боку, засновник Amazon Джефф Безос втратив 15,9 млрд доларів після того, як акції обвалилися на 9% за день.

Глава Tesla Ілон Маск втратив 3 квітня 11 млрд доларів. Загалом від початку року його компанія втратила 110 млрд доларів.

Журналісти зазначили, що найбагатша людина Мексики Карлос Слім виявився одним із небагатьох мільярдерів за межами США, які уникли впливу жорстких тарифів, запроваджених Трампом.

Вплив мит Трампа на світовий ринок

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нищівних мит у розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва і запчастини, які імпортуватимуться в Америку. Вони почали діяти з 3 квітня. Також США ввели 20% мита на товари з Євросоюзу.

Через це акції на світових ринках впали. Долар впав до шестимісячного мінімуму разом із прибутковістю американських облігацій, ф'ючерси на Nasdaq впали на 3,2%, європейські ф'ючерси знизилися майже на 2%, а золото побило рекорди.

У зв'язку з цим у МВФ попередили про ризики для світової економіки через нищівні мита Трампа. За словами керівниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, експерти продовжують оцінювати макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів.

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