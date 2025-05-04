Кремлівський правитель тепер вважає, що його хотіли спровокувати на застосування ядерки.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього не було необхідності застосовувати ядерну зброю під час війни проти України.

Таку заяву кремлівський правитель зробив в інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, присвяченому 25-річчю його перебування при владі.

"Нас хотіли спровокувати, хотіли, щоб ми зробили помилки. І не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали. Сподіваюся, і не буде потрібно", - сказав диктатор.

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Він заявив, що у РФ і так вистачить сил і засобів довести розпочате до кінця з потрібним Кремлю результатом.

Американський журналіст Боб Вудворд писав у своїй книзі "Війна" про війну в Україні, що західні розвідки різко підвищили ймовірність застосування росіянами ядерної зброї після того, як ЗСУ звільнили Херсон і частину Харківської області.

За словами джерел Вудворда, Кремль припинив погрози ядерною зброєю лише після того, як на нього натиснули США і Китай.

Крім цього, Путін висловив своє переконання, що в майбутньому настане примирення з Україною.

"Примирення з Україною неминуче, це питання часу", - уточнив він.

Переговори про закінчення війни

Учора стало відомо, що США кардинально змінять підхід до переговорів щодо України. США відходять від мирних переговорів щодо України, оскільки американському президенту Дональду Трампу "потрібно рухатися далі".

Перед цим, США виступили проти однієї з ключових вимог Кремля щодо України. Американські переговорники запевнили українську владу, що мають намір домагатися територіального обміну.

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