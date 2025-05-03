США відходять від мирних переговорів щодо України, оскільки Трампу "потрібно рухатися далі".

Представники держдепартаменту США більше не літатимуть по всьому світу як посередники на переговорах про закінчення війни РФ проти України.

Як пише The Times, ця заява прозвучала після того, як американський президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс сказали, що вийдуть із переговорів, якщо не буде прогресу. Зокрема, видання зазначило, що Марко Рубіо, державний секретар США і новий радник із нацбезпеки, дав зрозуміти, що Білий дім скоротить свою роль у мирних переговорах щодо війни в Україні.

Представник Держдепартаменту США Теммі Брюс повідомила, що "методологія внеску" США в переговори щодо України зміниться, а саме - більше американці не будуть посередниками.

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"Ми, безумовно, як і раніше, прихильні до цього і будемо допомагати і робити все, що можемо. Але ми не збираємося літати по всьому світу за першим покликом, щоб виступати посередниками на зустрічах", - заявила вона.

Брюс зазначила, що тепер Києву і Москві потрібно представити "конкретні ідеї, як ця війна закінчиться" і зустрітися безпосередньо.

Вона додала, що США "не знімають жодних санкцій" проти РФ.

Переговори щодо України

Якщо США вийдуть із переговорного процесу щодо України, то ситуація на полі бою залежатиме від того, чи продовжать Штати допомагати.

Учора міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на низку забаганок РФ. Він підкреслив, що саме Росія не готова припиняти вогонь.

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