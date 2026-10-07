Путін може напасти на Європу, щоб виграти війну в Україні, - колумніст NYT

Кремль вже прорахувався у 2022 році, й цілком можливо, що він зробить це знову.

Перед початком повномасштабної війни в Україні, багато людей скептично ставилися до таких дій Кремля, оскільки вважали це жахливою ідеєю. Але це сталося і зараз Путін стоїть перед ще одним вибором "абсурдного починання" вже у протистоянні з Європою. Про це пише Лоуренс Фрідман – почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона в колонці для The New York Times.

Він зазначає, що перед початком великої війни в Україні, багато хто вважав цей сценарій малоймовірним і абсурдним. Оскільки всі розуміли, що українці точно будуть воювати. А в разі програшу – чинитимуть опір поневоленню. Втім, хоч скептики і мали рацію – вторгнення було жахливою ідеєю, однак Путін пішов на це. На тлі цього, пише автор, аргументи майже п'ятирічної давнини знову згадуються в останні місяці, коли гібридні атаки Росії на Європу стають дедалі зухвалішими.

"Після того, як Путін так прорахувався, чи міг би він зараз зробити ще більший прорахунок і повести свою перевантажену, виснажену боями армію в іншу, потенційно більшу війну? Чи міг би він бути настільки відчайдушним, щоб уникнути принизливої ​​поразки в Україні, що був би готовий підвищити ставки у своїй початковій ставці? Це було б ще одним абсурдним починанням, але чи сміємо ми його виключати?", – запитує автор.

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Він нагадує, як РФ намагалася атакувати потяг, в якому їхали західні високопосадовці, зокрема й Борис Джонсон. А також, як РФ намагалася підірвати український вантажний літак в аеропорту Лейпцигу. Автор зазначає, що наразі вдалося уникнути жертв внаслідок таких провокацій Москви. Однак він це повʼязує радше з удачею, а не чимось іншим.

Наразі Захід вважає, що Путін навряд почне війну проти Європи, допоки його армія застрягла в Україні. Втім, зазначає експерт, в РФ вважають, що конфлікт з НАТО є глибоким та екзистенційним і виходить за межі України. На тлі цього, в Москві є багато людей, які пропонують не чекати на це. Зокрема через те, що переозброєння Європи все ще знаходиться на ранніх стадіях. І РФ може завдати удару до того, як альянс зможе дати повноцінну відповідь.

"Такий удар не обов'язково мав би бути тотальною війною, а міг би бути обмеженим кроком проти однієї з країн Балтії, для чого Росія могла б мати достатньо сил. Путін міг би розрахувати, що будь-який напад поставить НАТО в шоковий стан, його члени вагатимуться щодо того, чи слід запускати статтю 5, і зрештою послаблять політичну волю в Європі до підтримки України. Від Сполучених Штатів, на чолі з президентом Трампом, очікується небагато", – додає автор.

Він відзначає, що в разі успіху, такі дії РФ створять кризу та ізолюють Україну. Однак він називає таку операцію високоризиковою, оскільки Москва не має багато вільних потужностей. А Захід, ймовірно, завчасно виявить підготовку РФ до такої атаки.

Цього разу немає потреби в нескінченних спекуляціях щодо планів Путіна. Незалежно від того, чи продовжить він поточний рівень провокацій, чи підвищить загрозу, європейські країни повинні дотримуватися тієї ж політики, з участю Америки чи без неї. По-перше, лідери повинні бути готові викрити Росію та бути відвертими зі своїми громадянами щодо цих небезпек, характеру боротьби та того, як найкраще реагувати на російські загрози. По-друге, вони повинні краще захищатися від атак на будь-якому рівні, що вимагає посилення розвідувальних зусиль та прискорення планів переозброєння. І по-третє, щоб продемонструвати, що зусилля Росії зазнають невдачі, вони повинні надати Україні ще більше підтримки", – наголошує Фрідман.

Можлива війна між РФ та НАТО

Нагадаємо, останнім часом зростає кількість повідомлень про можливе вторгнення РФ в країни НАТО. Зокрема аналітики з Інституту вивчення війни відзначали, що візит очільника ЦРУ до Москви може свідчити про те, що Кремль готує таку операцію вже в найближчій перспективі.

У Москві наразі спростовують такі плани, однак не припиняють спроб залякати Європу. Зокрема наприкінці вересня РФ надіслала до НАТО неофіційний лист, у якому заявила про готовність застосувати "весь наявний арсенал озброєння" в разі прямої війни з альянсом.

На тлі цього, низка країн східної Європи посилюють свої кордони. Зокрема Естонія відправляє до кордону з РФ свої елітні війська. Також країна закуповує далекобійне озброєння, готуючись до оборони від російського вторгнення.

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