Естонія стягує елітні війська до кордону з Росією, - FT

Країна також закуповує озброєння для ударів на великі відстані.

Естонія перекидає елітні війська ближче до кордону з Росією та закуповує далекобійне озброєння, готуючись до оборони від російського вторгнення. Про це пише Financial Times.

Керівництво збройних сил та розвідки Естонії не вважає, що Москва прагне до повномасштабної війни з НАТО – принаймні, у найближчі два роки, – однак вважає, що РФ готується до можливого конфлікту в майбутньому.

"Стримування не працює. Критично важливий період для вирішення цієї проблеми – як для нас, так і для всіх країн Балтії – настає в найближчі один-чотири роки", – зазначив високопоставлений представник військової розвідки Естонії.

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Це спонукало країну перейти до стратегії "активної оборони"

З Тапи – головної військової бази Естонії – елітні підрозділи зараз постійно перекидаються на позиції, розташовані східніше, ближче до російського кордону.

Окрім нової бази в Йихві, у самій Нарві також будується база, розрахована на розміщення до 1000 військовослужбовців: вона призначена для постійного перебування 200 солдатів, але в разі кризової ситуації зможе вмістити ще 800 осіб.

Також за останній рік Естонія підписала контракти на придбання дев’яти американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS – включаючи балістичні ракети M57 з дальністю польоту до 300 км – та дев’яти південнокорейських РСЗВ Chunmoo з аналогічною дальністю дії.

При цьому відстань до Санкт-Петербурга від Тапи становить 260 км.

Війна в Україні змусила Естонію змінити плани

Як пише FT, раніше естонські військові стратеги розробили оборонну доктрину, що враховує історичні та географічні особливості країни. Згідно з цією стратегією, у разі російського вторгнення призовники мали провести швидку мобілізацію та вести партизанську війну, виснажуючи російські сили до прибуття підкріплень НАТО.

Однак, проаналізувавши дії Росії в Україні, військове керівництво Естонії дійшло висновку, що такий план не спрацює. Тепер там вважають, що Кремль не зважає на втрати. В Естонії також зазначили: захопивши позиції, російські військові не здають їх, а продовжують утримувати територію, навіть якщо все на ній уже знищено.

Тепер Естонія планує боротися за кожен метр території, починаючи безпосередньо від кордону, і завдавати потужних ударів по Росії – на сотні кілометрів углиб тилу – з першого ж дня можливого вторгнення.

Росія проти НАТО

Розмови про можливий напад Росії на НАТО в останні тижні посилилися на тлі низки інцидентів у повітряному просторі та диверсій у Європі. Водночас більшість європейських чиновників не бачать ознак підготовки Москвою масштабного наземного наступу.

Однак у розвідці Данії нещодавно спрогнозували "невисокий, але зростаючий ризик" того, що Росія розпочне обмежений військовий наступ на одну або кілька країн НАТО, що межують з Росією.

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