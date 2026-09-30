Росія надіслала НАТО лист із погрозами: Альянс відповів

У Москві заявили про готовність застосувати "весь наявний арсенал", якщо НАТО спробує ізолювати Калінінград, а в Альянсі засудили такі погрози.

Росія надіслала НАТО неофіційний лист, у якому заявила про готовність застосувати "весь наявний арсенал озброєння", якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область. У НАТО підтвердили отримання документа та засудили погрози застосування сили, зокрема ядерну риторику. Про це повідомила речниця НАТО Еллісон Гарт у коментарі N-tv.

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала неофіційний лист до НАТО, і ми відповіли на нього. Ми рішуче засуджуємо загрозу будь-якого застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою", – заявила Гарт.

За її словами, НАТО є оборонним Альянсом, а його діяльність та військові навчання не становлять загрози для Росії. Представниця Альянсу також закликала Москву припинити війну проти України.

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Що заявила Москва

Раніше Росія висловлювала занепокоєння нібито посиленням військової активності НАТО поблизу західних кордонів РФ. Москва також звинувачувала Альянс у підготовці сценаріїв, які можуть передбачати ізоляцію Калінінградської області.

У неофіційному документі російська сторона заявила, що готова використати "весь наявний арсенал озброєння" для захисту своєї території у разі спроб НАТО ізолювати Калінінград. Також Москва попередила про можливість прямого збройного зіткнення.

НАТО адаптується до нових загроз

Як повідомляв УНІАН, європейські столиці обговорюють нові колективні способи реагування на російські акти агресії, які не досягають рівня збройного нападу, оскільки деякі побоюються, що існуючі механізми не стримують так звану гібридну війну Москви.

Зокрема, стало відомо, що РФ готує наліт дронів на три європейські країни. Інформацію про можливу операцію вперше оприлюднив журналіст Ксав’єр Колас в іспанській газеті El Mundo. За його даними, попередження пов’язують із візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви в серпні минулого року.

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