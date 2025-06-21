Останні коментарі російського президента з приводу війни в Україні різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому економічному форумі висловив свої найагресивніші коментарі з приводу України за дуже довгий час. Як пише Sky News, цим він продемонстрував своє справжнє ставлення до миротворчих зусиль президента США Дональда Трампа.

Так, він заявив, що вважає росіян і українців одним народом, і що "вся Україна належить нам". Як зазначає видання, ці коментарі стали несподіванкою, оскільки різко контрастують із нещодавньою риторикою Кремля.

Відтоді як Дональд Трамп почав просувати мирну угоду, Москва прийняла більш м'який, примирливий тон - у явній спробі показати Вашингтону, що вона зацікавлена у врегулюванні.

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Але в останніх заявах Путіна не простежувалося ознак подібної риторики - скоріше навпаки. Путін навіть уперше за кілька місяців пригрозив ядерним ударом по Україні.

"Це виглядало як чітке послання Володимира Путіна про те, що, незважаючи на мирні переговори, Росія не має наміру відступати ні на полі бою, ні за столом переговорів. Я думаю, це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб засмутити Дональда Трампа", - пише автор статті Айвор Беннетт.

Він зазначає, що Трамп, вочевидь, дистанціювався від спроб посередництва в конфлікті, водночас, як і раніше, прагне більш теплих відносин із Москвою.

Тому коментарі Путіна показують, наскільки він упевнений у тому, що все йде за його планом, зазначає журналіст.

Заяви Путіна про війну

Раніше Путін заявив, що не виключає захоплення Росією міста Суми.

Він також сказав, що російські війська вже перебувають на територіях за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала, а потім нагадав приказку "де ступає нога російського солдата, там і Росія".

Він також заговорив про те, що Україна нібито може застосувати проти РФ так звану "брудну" бомбу, при цьому пригрозив, що Росія нібито "завжди відповідає дзеркально".

А в інтерв'ю SkyNews Arabia російський диктатор заявив, що наполягає на визнанні Україною результатів "референдумів", проведених у чотирьох областях. При цьому він пригрозив, що в іншому разі "ймовірне відновлення збройного конфлікту".

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