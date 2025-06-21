Путін також зажадав, щоб Україна не вступала в жодні іноземні союзи.

Російський глава Володимир Путін наполягає на визнанні Україною результатів "референдумів", проведених у чотирьох областях, які Росія незаконно оголосила своїми. Водночас він пригрозив, що в іншому разі "ймовірне відновлення збройного конфлікту". Такі заяви він зробив в інтерв'ю Sky News Arabia.

Крім того, Путін заявив, що умовами для припинення війни є нейтралітет України і припинення будь-яких кроків щодо приєднання до іноземних союзів, особливо військових. Він також наголосив на необхідності не озброювати Україну ядерною зброєю.

Він також вимагає від України "забезпечення прав російськомовних і проросійських жителів".

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Путін також звинуватив "зовнішніх гравців" у тому, що вони не прагнуть покласти край конфлікту, а використовують Україну для досягнення своїх цілей.

"Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках зовнішніх сторін, які працюють проти Росії", - цинічно проголосив він.

Плани Путіна в Україні

Раніше Путін заявив, що "в принципі" не виключає захоплення Росією міста Суми.

Він також сказав, що російські війська вже перебувають на територіях за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала, а потім нагадав приказку "де ступає нога російського солдата, там і Росія".

Аналітики ISW підкреслюють, що Путін явно демонструє, що він не задовольниться захопленням Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і буде використовувати буферні зони як привід для виправдання своїх подальших територіальних домагань.

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